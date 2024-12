CIVITAVECCHIA – Spuntano i cartelli con i divieti di sosta su piazza XXIV Maggio ma sono temporanei. La segnalazione arriva dagli operatori dell’area che ieri mattina hanno trovato la sorpresa, gradita da un lato ma sospetta dall’altro. Si va, infatti, incontro alle feste e come ogni anno il mercato cittadino intensifica i giorni di apertura e per venire incontro agli operatori, come richiesto dalla neonata associazione Amici del mercato, l’amministrazione comunale ha fatto installare dei divieti di sosta temporanei che riguardano le domeniche 17, 24 e 31 dalle 4 della mattina fino alle 20. Giornate importanti, certo, quando i civitavecchiesi affolleranno - o almeno se lo augurano i commercianti - il mercato cittadino per acquistare prodotti per cene, cenoni e pranzi vari perché, si sa, il Natale è fatto di grandi abbuffate ma la domanda che si fanno i commercianti è semplice: e dopo? E la rivolgono all’amministrazione comunale chiedendo se finalmente si uscirà da questa fase di stasi andando a “quagliare”. Sul restyling i tempi sono ancora piuttosto lunghi ma l’iter è stato avviato e quindi non resta che attendere, almeno su questo fronte. Resta aperto invece l’altro fronte, quello quotidiano dove i commercianti e l’associazione continuano a chiedere una serie di piccole migliorie per cercare di ridare vita, decoro e animo all’area un po’ sottotono tra transenne, impalcature e quant’altro.

