CIVITAVECCHIA – «Nulla si è più saputo del progetto di riqualificazione di Piazza Regina Margherita, che apre la dolorosa parentesi sul futuro del mercato».

Lo scriveva nei giorni scorsi l’associazione Amici del mercato in un appello rivolto alla nuova amministrazione comunale sul futuro del mercato storico di Civitavecchia. Poche righe che racchiudono tutta l’incognita di un futuro incerto e di un progetto di restyling che ha cambiato forma negli anni ma che, ad oggi, non ha ancora visto la luce. Un toro che sicuramente il neo eletto sindaco Marco Piendibene dovrà prendere al più presto per le corna, un toro da circa 3 milioni di euro per un progetto - legato a fondi Pnrr - di riqualificazione di piazza Regina Margherita di cui tanto si è parlato, forse troppo, nel corso degli anni e che sarebbe in procinto di andare in gara.

Un progetto che, secondo l’ex assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello, sarebbe andato a gara prima del termine della consiliatura della Giunta Tedesco, subito dopo un controllo sul progetto esecutivo da parte di una società che per 30 giorni ha analizzato ogni dettaglio, cercando eventuali punti da rivedere per poi procedere a gara. Gara che poi non c’è più stata ma si tratterebbe di una questione di tempo perché i controlli sono terminati a metà maggio e la palla sarebbe passata alla stazione appaltante per tutte le procedure di gara.

Un progetto che ha cambiato veste diverse volte nel corso degli ultimi dieci anni e che attualmente indossa quella di “riqualificazione di piazza Regina Margherita”, non più un restyling del mercato cittadino come inizialmente annunciato ma fondi Pnrr per rifare la piazza, il problema è che gli operatori non sanno praticamente nulla e, come ormai ben noto, i fondi del Pnrr sono legati a scadenze ben precise. Sostanzialmente l’attuale amministrazione comunale avrebbe la mani legate o quasi perché il progetto sicuramente dovrà partire ma si pensa a parziali modifiche in corsa per quanto possibile, cercando di accontentare gli operatori.

La situazione è comunque piuttosto difficile perché, una volta pubblicata la gara, si dovrà procedere a trovare una soluzione per gli spostamenti e le opzioni di cui si è parlato fino ad ora non hanno convinto i commercianti di piazza Regina Margherita. Si dovrà, intanto, attendere di capire chi sarà scelto dal sindaco Piendibene per l’assessorato ai Lavori pubblici e sarà proprio lui che dovrà andare a mettere mano sul restyling del mercato cercando di accontentare i vari operatori che, da anni ormai, vivono con questa spada di Damocle sulle teste.

Dove saranno spostati? Per quanto tempo? Resteranno le “odiose” pensiline o arriveranno i box fissi di cui si era parlato nel corso dei confronti tra candidati? A questa ed altre domande dovranno rispondere dalla nuova giunta che, ormai, dovrebbe essere annunciata a giorni. Una cosa è certa, il progetto dovrà andare avanti o si rischia di perdere tutti i fondi.

