CIVITAVECCHIA – L'iter per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita entra nel vivo. Dopo la chiusura delle buste per l’assegnazione dei lavori, avvenuta lo scorso 5 marzo, è stata ufficialmente nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte per la realizzazione del nuovo polo alimentare coperto nell'area mercatale. La nomina della commissione è avvenuta il 6 marzo, come previsto dal disciplinare di gara, segnando un passo decisivo verso l’avvio concreto dei lavori.

Il progetto di riqualificazione, finanziato con fondi PNRR per un totale di 2 milioni e 327 mila euro (IVA esclusa), punta a trasformare una delle piazze più centrali e storiche di Civitavecchia, rendendola un nuovo punto di riferimento per cittadini e turisti. L'intervento prevede la creazione di un’area mercatale permanente, la riqualificazione del Mercato San Lorenzo – con una nuova facciata architettonica ventilata – e del Mercato Ittico, dove verrà sostituita la pensilina perimetrale con una struttura moderna e sostenibile. Secondo quanto stabilito dal disciplinare, la commissione procederà ora con la verifica della documentazione amministrativa. Durante la prima seduta pubblica, prevista sulla piattaforma telematica, il seggio di gara controllerà la completezza dei documenti e la conformità rispetto ai requisiti richiesti. Eventuali carenze o difformità potranno essere sanate tramite soccorso istruttorio, ma in caso di irregolarità non risolvibili, le offerte potrebbero essere escluse.

Una volta conclusa questa fase preliminare, la commissione passerà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

