CIVITAVECCHIA – Arriva dalla Regione Lazio un salvagente per le famiglie civitavecchiesi colpite dagli aumenti sul servizio di refezione scolastica. Ad annunciarlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari.

«La giunta regionale ha concesso al Comune di Civitavecchia un finanziamento di 30.000 euro per la mensa biologica – ha infatti spiegato – si tratta di una mano concreta, di una somma che riteniamo naturale debba essere ridistribuita sulle famiglie alleggerendo il costo del servizio per gli utenti. In particolare potrebbe essere destinato a favore degli utenti attuali del servizio di mensa scolastica che hanno più figli iscritti al servizio, magari privilegiando quelli che attualmente ricadono nella quarta e quinta fascia ISEE, che per i secondi figli e successivi pagano poco meno dell’intero costo del buono pasto (quelli in quarta fascia) o tutto l’intero costo del buono pasto (quelli in quinta fascia). Sono comunque nostre proposte, in quanto la decisione finale spetta alla giunta comunale».

Mari quindi auspica che, a breve, «Palazzo del Pincio sappia cogliere l’ennesima opportunità che arriva dalla Regione Lazio – ha concluso – per ridurre da subito i costi a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/2025».