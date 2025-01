Un emendamento alla Finanziaria a firma Mauro Rotelli e Mirco Carloni che sconta dal 20% al 50% le accise sulle birre artigianali prodotte dai piccoli birrifici. Il provvedimento è stato presentato ieri presso il birrificio Turan di Bagnaia alla presenza del promotore Mauro Rotelli, del direttore generale di Unionbirrai, Vittorio Ferraris, del vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, del consigliere regionale Giulio Zelli e della titolare di Turon, Erika Brandi. L’emendamento approvato, che ha già ricevuto il plauso di Coldiretti e da Consorzio Birra Italiana, prevede la riduzione del 50% dell’aliquota sulle accise (invece dell’attuale 40%) per una produzione annuale di birra non superiore a 10 mila ettolitri; del 30% per produzione tra 10 e 60 mila ettolitri e del 20% per produzioni superiori. L’attuale costo delle accise incide, sulla produzione della birra artigianale, per circa 40 centesimi su ogni prodotto unitario e, gli imprenditori del settore, hanno fatto presente i frequenti controlli delle Dogane sulle regolarità di gestione interna sulle materie prime e il prodotto finito. Prima della conferenza stampa è stato fatto visitare il birrificio Turon alla presenza dei titolari degli altri 5 birrifici della Tuscia: Terre di Faul di Viterbo, Free Lions di Tuscania, Itineris di Civita Castellana, Hilltop Brewery di Bassano Romano e Aut Aut Brewing di Grotte di Castro. «E’ stata una grandissima soddisfazione aprire l’anno con questa notizia – ha detto il direttore generale di Unionbirrai, Vittorio Ferraris – che ci rivede tornare agli equilibri sull’imposizione delle accise avuti solo nel 2022 nella manovra post-covid». L’emendamento approvato nella Manovra economica, infatti, avrà durata triennale e c’è già l’intenzione di renderlo permanente e, il consigliere Giulio Zelli, ha già dato disponibilità di farsi portavoce per un intervento similare dell’amministrazione Rocca. «Per i piccoli birrifici una variazione di accisa di 5 e 10 mila euro possono inficiare pesantemente una programmazione aziendale - ha detto ancora Ferraris - Rotelli sa che stiamo lavorando anche ad altro perché la imprese brassicole italiane operano con una normativa del 1962 e non c’è mai stato un adeguamento alla moderna produzione».

«La misura intende rilanciare il settore delle birre artigianali, promuovendo la qualità, l'innovazione e il lavoro qualificato e fortemente legato al territorio e al made in Italy dei piccoli birrifici presenti in tutta Italia - ha detto Rotelli - supportare la produzione di birra artigianale, sempre più richiesta da consumatori attenti a sostenibilità e qualità, significa anche favorire la produzione delle materie prime italiane, risorse preziose che vanno valorizzate per incentivarne produzione e vendita, anche nel panorama internazionale». Il consigliere regionale Giulio Zelli ha confermato l’importanza per il «reinvestimento nel settore brassicolo e facilitare nella concorrenza le imprese locali per la migliore fiscalità per l’esportazione». La vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna ha sottolineato che «la grande difficoltà non è inviare fondi ma mettervi nella possibilità di poter dialogare con le altre imprese europee per avere le stesse regole del gioco rispetto alla competitività internazionale. Le birre artigianali hanno delle specifiche tecniche, di tutela e territoriali molto più specifiche e dei costi, rispetto alla grande industria, legati alle materie prime e alle selezioni aziendali».