Bassano in Teverina diventa sempre più un paese a misura di sportivi e appassionati di attività fisica. Il Comune bassanese è infatti risultato vincitore di un nuovo finanziamento da 680mila euro, erogato direttamente dal Consiglio dei Ministri, per il completamento e la riqualificazione degli impianti sportivi.

Si tratta, questo, di uno straordinario risultato. Soprattutto se si considera che Bassano in Teverina è l’unico comune della Provincia di Viterbo ad essere stato ammesso al finanziamento. I 680mila euro ottenuti serviranno a realizzare un grande piano di riqualificazione degli impianti sportivi comunali dal valore complessivo di 850mila euro.

«L'intervento servirà ad ampliare la palestra comunale già esistente - spiega l’assessore con delega ai lavori pubblici Stefano Abati - in modo che la struttura possa ospitare contemporaneamente ulteriori attività sportive rispetto a quelle che già si tengono diversificandole anche per fasce di età».

Non solo. «Nel progetto - continua l'assessore Abati - abbiamo previsto anche la realizzazione di un parcheggio antistante la palestra a uso esclusivo delle attività sportive, perché quello già esistente serve soprattutto le utenze della limitrofa scuola comunale. A questo si aggiungerà anche un’area esterna munita di attrezzi per l’attività fisica all’aperto. A completare l’opera sarà poi un intervento di miglioramento delle classi energetiche della palestra con l’installazione di un cappotto esterno e l’efficientamento degli spogliatoi».

«Ancora una volta l'amministrazione comunale è stata in grado di produrre un progetto curato nei minimi dettagli, ritenuto meritevole di finanziamento direttamente dai più alti livelli istituzionali italiani - ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli - Lo sport è vita, salute e cultura e riteniamo fondamentale investire in questo settore. In questa direzione si inseriscono anche i lavori, ultimati recentemente, che hanno portato alla realizzazione di due campi da padel».