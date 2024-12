«Con l’assegnazione di un fondo straordinario per l’anno 2024, il governo Meloni rinnova la vicinanza agli enti locali». Così il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli, in riferimento all’intervento economico, confermato dalla sottosegretaria al ministero dell’Interno, Wanda Ferro, destinato alle province e alle città metropolitane, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito d’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Rc Auto). «Il fondo è pensato per compensare le difficoltà finanziarie delle amministrazioni che hanno registrato cali in questi settori: le risorse messe in campo dall’Esecutivo rappresentano, quindi, un sostegno concreto per gli enti locali. Alla provincia di Viterbo, in particolare, sono destinati 114.598,68 euro. Ringrazio la sottosegretaria Ferro e il governo per la grande attenzione dimostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro territorio», conclude l’onorevole Rotelli.