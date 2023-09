CERVETERI - Oltre mille presenze in un mese. Questo il bilancio della spiaggia Liberamente, la spiaggia realizzata dal Comune idonea ad ospitare bagnanti con disabilità motorie permanenti o momentanee. «Abbiamo dato ospitalità ogni giorno a circa 18/20 persone che è il numero massimo di utenti della spiaggia in quanto piccolina», ha detto il sindaco Elena Gubetti. «Per noi è un motivo di orgoglio e ogni volta mi emoziono quando mi dicono che grazie a Liberamente sono potuti andare al mare o tornare al mare. Si tratta di un diritto negato che con quella struttura garantiamo a tutti». Il primo cittadino auspica che in futuro la Regione possa stanziare dei fondi ad hoc per la realizzazione in tutti i comuni costieri di strutture simili a quella presente a Campo di Mare. «Però è ovvio che tutto il personale presente viene pagato con risorse del Comune che sono sempre più esigue ed è difficile sottrarle ad altri servizi». Ma nonostante questo, la speranza è una: rendere fruibile questo servizio «non solo 60 giorni ma 90, cioè per tutta la stagione: da giugno a settembre».

