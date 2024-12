CIVITAVECCHIA – Dopo la pausa di ferragosto l’ecocentro comunale riapre al pubblico domani. L’ingresso alla piattaforma di Via Alfio Flores, che ospita anche il Centro del Riuso, è come sempre dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, ma c’è una novità.

Facendo seguito alle richieste di numerosi cittadini, a breve l’accesso alla struttura sarà consentito anche nelle ore pomeridiane per due giorni a settimana.

La proposta nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, ed il CdA di Civitavecchia servizi pubblici srl, con la presidente dottoressa Francesca Romana Tomaselli ed i consiglieri Paola Rita Stella e Alessio Gatti che hanno accolto da subito positivamente la proposta avanzata da Palazzo del Pincio.

L’assessore Giannini ringrazia il CdA di Csp srl per aver dato seguito alle richieste dei cittadini: «Il nuovo orario consentirà di migliorare l’accessibilità all’impianto offrendo periodi di apertura più consoni alle esigenze dei cittadini. Grazie alla sinergia tra la Società e Comune è possibile garantire l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza dei servizi per i cittadini. La variazione di orario di apertura dell’ecocentro – conclude l’assessore all’Ambiente - si inserisce tra quelle azioni messe in atto allo scopo di migliorare il servizio complessivo di raccolta e gestione dei rifiuti».

