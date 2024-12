CIVITAVECCHIA – «Insieme a Patrizio Scilipoti, prima di esprimere una posizione, abbiamo visionato gli atti ed alla fine predisposto le giuste procedure. A breve le ormai famose palle di Piazzale degli Eroi saranno spostate». Lo ha confermato l’assessore Stefano Giannini, intervenendo sulla questione che sta tenendo banco, soprattutto sui social, relativa agli arredi di piazzale degli Eroi e, in particolare, alle palle utilizzate come dissuasori per il parcheggio selvaggio che caratterizza, purtroppo, la zona. Servirebbe sicuramente più controlli, seguiti da sanzioni. Così come servirebbe un maggiore senso civico da parte dei cittadini. Una alla volta le palle sono state spostare ed accantonate al margine della piazza, per poi essere definitivamente trasferite, come sottolineato dallo stesso assessore.

«Per fermare il parcheggio selvaggio – ha annunciato – arriveranno le telecamere».