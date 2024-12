CIVITAVECCHIA – «Con la delibera approvata oggi (ieri per chi legge, ndr) dalla giunta partecipiamo ad un bando indetto dalla Regione Lazio finalizzato all’efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell’asilo nido comunale “Le Briccole”».

A dirlo è il vicesindaco, con delega all’edilizia scolastica, Manuel Magliani che commenta con soddisfazione la notizia, che arriva dopo il grande lavoro sul tema messo in campo nell’ultimo anno.

«Grazie agli uffici del Comune e di ATER - continua Magliani sulla propria pagina social - (proprietaria dei locali) per aver consentito la partecipazione in tempo utile. Grazie alla giunta ed alla consigliera regionale Mari per aver segnalato questa opportunità che speriamo di cogliere per migliorare - conclude - la qualità dell’asilo nido a favore dei bambini e del personale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA