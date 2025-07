CIVITAVECCHIA – «Credo sia giusto parlare di un bilancio positivo». Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, apre il resoconto di un anno di mandato, sottolineando i progressi compiuti nella manutenzione urbana e nella pianificazione di opere strategiche. «Siamo riusciti a trasformare in realtà molte delle esigenze che i cittadini ci hanno rappresentato», afferma. «La città aveva bisogno di un cambio di passo su manutenzione, sicurezza e decoro urbano».

Tra le priorità, la viabilità. «Abbiamo attivato un accordo quadro triennale per la manutenzione delle strade comunali – spiega – che ci consente interventi più rapidi. È già partito il primo progetto su strade e marciapiedi, e il secondo è in fase di predisposizione». In parallelo, è stato aggiornato il regolamento per gli scavi su suolo pubblico: «Vogliamo evitare sovrapposizioni non coordinate e garantire ordine e trasparenza».

Interventi rilevanti anche sul fronte dell’illuminazione: «Abbiamo completato l’installazione di 306 nuovi punti luce, fondamentali per la sicurezza e il contrasto al degrado». Nell’ambito dell’edilizia scolastica, l’assessore ricorda: «Abbiamo messo in sicurezza diversi plessi, rifatto la facciata della Cialdi e lavoriamo alla ricostruzione della scuola in via XVI Settembre».

Sul patrimonio comunale: «Abbiamo completato l’efficientamento energetico degli alloggi di via Santa Barbara e il progetto Housing First. A Borgata Aurelia stiamo intervenendo su appartamenti destinati all’emergenza abitativa». Per Terrazza Guglielmi, sono stati ristrutturati i bagni pubblici e attivato il servoscala per disabili: «Affideremo ora la gestione unificata dei servizi».

Importanti passi anche sullo sport. «Stiamo efficientando lo Stadio del Nuoto, abbiamo chiuso la prima fase al Fattori e ottenuto nuovi fondi. Interverremo anche sulla piscina Maratona». E sul patrimonio storico: «Abbiamo presentato un progetto per piazza Leandra, riqualificato il Parco Gagliardini e la fontana del Ghetto».

Infine, sicurezza e prospettive. «Abbiamo reso operativo il nuovo piano di protezione civile. Guardando avanti, con il Programma Triennale 2025-2027, continueremo su manutenzioni, decoro urbano e valorizzazione del patrimonio storico».

