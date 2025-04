CIVITAVECCHIA – L'incontro pubblico promosso dall'amministrazione con la cittadinanza per un confronto costruttivo a oltre 10 mesi dall'insediamento è spostato per ragioni organizzative alla data del 12 maggio (e non più il 5 maggio come inizialmente previsto ndr). L'incontro si terrà sempre presso l'Aula Consiliare Pucci e sempre alle 16.