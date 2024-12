CIVITAVECCHIA – Lunedì 2 dicembre alle 15:30, presso l’Aula Pucci del Comune di Civitavecchia, si terrà un importante incontro rivolto agli operatori del settore ricettivo, ai ristoratori e agli albergatori della città. L’Amministrazione comunale promuove un dibattito dedicato al tema: “Rilanciare Civitavecchia come destinazione gastronomica e turistica”.

L’obiettivo dell’incontro è creare un momento di confronto aperto per condividere idee, proposte e soluzioni utili a valorizzare Civitavecchia come meta di riferimento per il turismo e la gastronomia, rafforzando il tessuto economico locale e rendendo la città ancora più attrattiva per visitatori e turisti.

«Questo evento – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene – rappresenta un passo importante per ascoltare le esigenze del territorio e per costruire, insieme agli operatori del settore, una strategia condivisa che rilanci Civitavecchia come polo di eccellenza turistica e gastronomica».

L’assessore al Lavoro e Turismo, Pietro Alessi, ha ricordato come sia «fondamentale lavorare in sinergia con chi opera ogni giorno in questo settore, perché solo attraverso una visione comune – ha sottolineato – possiamo garantire una crescita stabile e duratura per la nostra città».

Secondo l’assessore all’Urbanistica e Commercio, Enzo D’Antò, «il contributo degli operatori è essenziale per elaborare politiche efficaci e mirate. Invitiamo tutti a partecipare numerosi, perché da questo confronto nasceranno le basi per il futuro del nostro territorio».

L’Amministrazione comunale invita tutti gli interessati a prendere parte all’incontro, che rappresenta un’opportunità unica per lavorare insieme e rendere Civitavecchia una destinazione di prestigio per il turismo e la gastronomia.