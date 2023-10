“Il Comune di Ladispoli farà la sua parte, le persone senza fissa dimora che occupano i locali comunali sotto il ponte 9 Novembre e il parcheggio di via Settevene Palo non verranno lasciati soli”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto “Sos Casa”, attivo a partire dal prossimo mese di novembre, che prevede servizi di residenzialità temporanea per accogliere ed accompagnare all’autonomia le persone che si trovano in situazione di fragilità socio-economica ed abitativa.

“L’obiettivo – ha proseguito Grando - è quello di fornire ai senza fissa dimora un’assistenza immediata che preveda sia l’accoglienza in alloggi privati che la realizzazione, da parte dei Servizi sociali comunali, di percorsi individualizzati, in una condizione “protetta”, verso l’autonomia.

Con “Sos Casa” daremo una concreta risposta all’emergenza sociale in atto, in attesa dell’attuazione di tutti i progetti del sociale del PNRR, attraverso i quali garantiremo supporto alle famiglie e ai singoli cittadini in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale, anche grazie alla preziosa collaborazione degli enti del terzo settore”.