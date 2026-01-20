SANTA MARINELLA – Nella mattina di martedì, la Polizia Locale di Santa Marinella ha celebrato San Sebastiano, patrono del Corpo, con una solenne funzione religiosa nella Chiesa di San Giuseppe. La Santa Messa ha rappresentato un momento di raccoglimento e condivisione, unendo spiritualità e tradizione al riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno dagli agenti al servizio della città. La funzione è stata officiata da Don Paolo Tammi, alla presenza delle Autorità civili e militari. Hanno partecipato la Commissaria Dott.ssa Desideria Toscano accompagnata dalla dott.ssa Laura Olivieri. Con loro la Comandante della Polizia Locale di Santa Marinella Kety Marinangeli e i tredici agenti del Comando di piazza Gentilucci con il vessillo del Comune. "Celebrare San Sebastiano significa riconoscere pubblicamente il valore, la dedizione e la professionalità delle donne e degli uomini della nostra Polizia Locale, un presidio fondamentale di legalità e prossimità - ha dichiarato la comandante Marinangeli- L'impegno delle donne e degli uomini del Corpo rappresenta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza urbana e la convivenza civile". Hanno preso parte alla cerimonia e al breve rinfresco nella Sala del Camino della Parrocchia i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, del Commissariato di Polizia, della Guardia Costiera, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza. Presenti i volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia, del Nucleo Sommozzatori, della Protezione civile, della Associazione Marinai d'Italia e dei Facchini di San Giuseppe.