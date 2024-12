CIVITAVECCHIA – L’assessore all’Ambiente, con delega al Demanio, Stefano Giannini sta lavorando su diversi fronti come il progetto di riqualificazione della Frasca, la nuova pista ciclabile “Dal porto al Castello” e il nuovo Pua che potrebbe cambiare radicalmente la geografia della movida cittadina.

I PIANI PER LA MOVIDA E LE SPIAGGE

In una recente intervista, Giannini ha annunciato che il Pincio sta valutando opzioni per spostare la movida notturna dal Pirgo alla Marina, con l'obiettivo di risolvere le problematiche legate al rumore e agli schiamazzi che da tempo affliggono i residenti della zona con tanto di querele, interventi delle forze dell’ordine e criticità varie con l’obiettivo di trovare il giusto punto di incontro. Il nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), attualmente in fase di approvazione definitiva, includerà bandi per la concessione di alcune spiagge della Marina, che potrebbero diventare il nuovo fulcro della movida estiva.

«Il nostro compito – dichiara Giannini - è garantire ai cittadini la possibilità di una vita normale senza essere disturbati dalla musica e dagli schiamazzi, ma al contempo dobbiamo permettere lo sviluppo di un’area dedicata al divertimento, vitale per una città come Civitavecchia che cerca di sviluppare la sua vocazione turistica».

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FRASCA

Nel frattempo, prosegue l'iter per il progetto di riqualificazione della Frasca per circa 4 milioni di euro di valore finanziati dall’AdSP. «Manca solo un parere da parte di un ufficio regionale, dopodiché potremo sbloccare l’iter e speriamo di cantierizzare il progetto entro il prossimo anno», ha dichiarato l'assessore. Il piano prevede l’interdizione al traffico, salvo per i mezzi di soccorso, e sarà necessaria l'implementazione di un sistema di navettamento con veicoli elettrici.

LA PISTA CICLABILE

Anche il progetto della pista ciclabile, che collegherà Civitavecchia a Santa Severa, sta avanzando, con l’inizio dei lavori previsto per il 2025.

CSP

Infine, l’assessore ha evidenziato l’importante lavoro svolto insieme al nuovo Cda di CSP, focalizzato su due filoni: la riorganizzazione del lavoro dei dipendenti e una campagna di educazione civica volta a combattere l’abbandono dei rifiuti, con l’aumento delle sanzioni e l’implementazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più critiche. Con questi progetti, l’amministrazione comunale intende dare un nuovo volto alla città, rendendola più vivibile e attrattiva per residenti e turisti.

