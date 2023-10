Il 14 e 15 ottobre, Io non rischio. Anche Viterbo aderisce alla due giorni promossa come ogni anno dal Dipartimento della Protezione Civile in oltre 700 piazze, in tutte le regioni e province italiane, per accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali o causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, e al tempo stesso per promuovere azioni e comportamenti per prevenire o ridurre le conseguenze. «A Viterbo – spiega il consigliere comunale delegato alla protezione civile Eros Marinetti – l'appuntamento per entrambe le giornate sarà a piazza della Repubblica, dalle ore 9 alle ore 19. Per l'occasione, grazie alla collaborazione del comando di Polizia locale, saranno allestiti dei punti informativi con accanto l'esposizione di mezzi e attrezzature del gruppo comunale volontari di protezione civile Viterbo e delle altre odv che collaborano in convenzione con il Comune, ovvero il gruppo volontari Tuscia Viterbo, la confraternita della Misericordia Grotte Santo Stefano, il nucleo protezione civile A.N.C. Viterbo odv. L'iniziativa – aggiunge il delegato Marinetti - è finalizzata a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi mediante le buone pratiche di protezione civile e a promuovere il ruolo attivo della comunità attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza, guidato dal volontariato organizzato di protezione civile».



I volontari saranno a disposizione per mostrare le attrezzature esposte e fornire informazioni sulle varie attività che li vedono protagonisti nelle varie emergenze. Io non rischio – si legge sul manifesto dell'iniziativa - è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili. Attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, tale campagna contribuisce alla creazione di una cultura di protezione civile. Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo e capire come funziona la protezione civile è fondamentale per la sicurezza di tutti.