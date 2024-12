La giunta regionale ha deliberato oggi lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro per finanziare il programma regionale di opere pubbliche per il 2024 con 15 interventi sulle strade del Lazio. È stata data così attuazione alla proposta di delibera del 22 febbraio presentata dall' assessore al Bilancio Giancarlo Righini in accordo con l’assessore ai lavori pubblici Manuela Rinaldi, con l’elenco delle opere più urgenti e necessarie. Per la Tuscia è previsto un investimento di oltre un milione di euro per i seguenti interventi: 500 mila euro per la regolarizzazione dell’incrocio pericoloso fra la S.P. 1 Cimina e la S.P. Sutrina nel territorio del Comune di Nepi; 250 mila euro per il rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 150 Magliano Sabina nel territorio dei comuni di Orte e Gallese; 300 mila euro per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale sul primo tronco della S.P. 4 Dogana nel territorio dei comuni di Tarquinia e Tuscania. Le opere saranno realizzate da Astral.

«Dopo aver approvato e presentato il primo programma annuale e triennale della viabilità regionale – commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini - la Giunta ha provveduto a stanziare le risorse per le opere da realizzare nei prossimi mesi. Per la Tuscia si interverrà su tre importanti arterie viarie che necessitano di lavori di manutenzione straordinaria mirati a garantire soprattutto la sicurezza stradale, specialmente in un tratto altamente pericoloso come l'incrocio fra la Sutrina e la Cimina dove si verificano spesso incidenti, come avvenuto anche due giorni fa. Un grazie agli assessori Rinaldi e Righini che dopo aver messo in campo la prima seria e trasparente pianificazione sulla viabilità regionale con un corposo e concreto programma delle opere incentrato sulle esigenze reali dei territori, hanno avviato ora la fase operativa con i primi investimenti».