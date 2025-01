CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale ricorda a tutti gli esercenti che, in seguito alla scadenza del regime di semplificazione previsto fino al 31 dicembre 2024, non sarà più possibile mantenere le superfici delle installazioni esterne autorizzate in deroga.

«Pertanto – spiegano dal Pincio -, si invita a rimuovere tempestivamente tutti gli arredi che eccedono le dimensioni precedentemente autorizzate, al fine di adeguarsi al nuovo scenario normativo. Questa decisione si rende necessaria per garantire il rispetto delle normative vigenti e per tutelare il decoro urbano, gli spazi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte della cittadinanza. L’Amministrazione, consapevole dell’impatto di tali modifiche, resta a disposizione degli esercenti per chiarimenti e supporto durante questa fase di transizione. Per eventuali informazioni o richieste specifiche, è possibile rivolgersi agli uffici competenti. Confidiamo – concludono dal Pincio – nella collaborazione di tutti per garantire una gestione ordinata e condivisa degli spazi urbani».

