SANTA MARINELLA - Cosueto appuntamento natalizio in aula consiliare tra il primo cittadino e i dipendenti comunali e della Santa Marinella Servizi. Presenti, oltre al primo cittadino, il segretario generale Stefano Schirmenti, il vice sindaco Andrea Amanati, l’assessore Elisa Mei, la consigliera Caterina Frezza, il consigliere Alessio Magliani e il Comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli. «Voglio ringraziare tutti voi - ha detto il sindaco - per gli sforzi fatti in questi mesi e durante questi ultimi anni. Anni di sacrificio per riportare a galla la città, finalmente oggi fuori dal dissesto finanziario, che ha costretto tutti voi e i cittadini ad un grande sacrificio. Oggi l’Ente può davvero tirare un sospiro di sollievo e ripartire con un ricco programma di investimenti, che ridaranno slancio alla città e nuovo impulso al suo sviluppo. Il nostro Comune è tra primi in Italia con 51 milioni di investimenti stanziati in tre anni, scuole, strade, prevenzione idrogeologica, impiantistica sportiva, spiagge, difesa della costa, parchi e verde pubblico, turismo. A nome dell’amministrazione- ha proseguito Tidei- voglio ringraziare in particolar modo gli uffici della ragioneria, che in tempi record hanno consentito di portare all’approvazione del consiglio comunale il documento unico di programmazione, con il quale organizzeremo l’attività per realizzare il programma di governo. Il ringraziamento è esteso a tutti i dipendenti e i funzionari, il cui contributo è fondamentale per offrire il miglior servizio possibile ai cittadini. Il nostro impegno è quello di ascoltarvi e di mettervi in condizioni di lavorare al meglio. Possiamo fare molto insieme e sono convinto che riusciremo a farlo nel migliore dei modi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA