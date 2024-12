MONTALTO - Foce del Fiora, qualcosa si muove. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo alla presenza dei tecnici della Regione Lazio, per analizzare da vicino il problema dell’insabbiamento della foce del fiume Fiora e del cedimento dei bracci a mare.

«L’incontro - spiega la sindaca Emanuela Socciarelli - è servito per rappresentare l’entità del problema che va affrontato nell’immediato per garantire la sicurezza del fiume e tutelare i pescatori e la nautica da diporto». Un problema del quale si parla da tempo e che ad oggi non ha trovato una soluzione definitiva.

«Il lavoro - spiega la sindaca - proseguirà presso gli uffici regionali, competenti ad intervenire».

