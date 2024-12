CIVITA CASTELLANA - Si è svolta questa mattina a Civita Castellana la XXIII Convention Regionale del Team Lazio di Special Olympics Italia, un appuntamento dedicato alla celebrazione dei valori dello sport, dell’inclusione e del superamento delle barriere legate alla disabilità.

All’evento ha preso parte la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel promuovere una società più equa e inclusiva.

Durante il suo discorso, Sberna ha annunciato un risultato significativo ottenuto in sede europea: «Insieme agli altri 14 vicepresidenti del Parlamento Europeo, ho firmato un emendamento per destinare 12 milioni di euro agli Special Olympics World Games 2025 di Torino. La proposta è ora in fase di iter legislativo europeo e ci auguriamo che possa essere accolta».

La vicepresidente ha poi evidenziato come questo finanziamento rappresenti un segnale concreto dell’attenzione dell’Unione Europea verso manifestazioni che non solo promuovono lo sport, ma anche l’inclusione e il rispetto per le persone con disabilità. «Special Olympics è molto più di un evento sportivo - ha detto - è una celebrazione delle capacità e del talento di ogni individuo, ed è una fonte d’ispirazione per costruire comunità più unite e consapevoli». L’evento di Civita Castellana è stato un’occasione per celebrare il lavoro di atleti, famiglie, volontari e organizzatori, che con dedizione e passione portano avanti una missione di grande impatto sociale.