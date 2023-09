LADISPOLI - In biblioteca arriva un ciclo di appuntamenti, per grandi e piccini, di introduzione e conoscenza della Mindfulness ("piena consapevolezza di sé prestando attenzione alla realtà nel momento presente, in maniera oggettiva e distaccata e, soprattutto, non giudicante"). Gli incontri/laboratori sono organizzati da Aperta Parentesi e saranno tenuti dalla psicologa Antonietta Bruzzese, che introdurrà il pubblico alla scoperta di questa pratica attraverso diversi momenti di conoscenza e brevi pratiche di meditazione. Il primo laboratorio, "Che tempo fa dentro di me", è rivolto ai bambini tra i 6 e gli 8 anni e si terrà martedì 19 settembre alle 16:45. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA