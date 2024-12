Grazie a “Nella mano di Dante”, il film di Martin Scorsese, «sono circa 150 gli operatori che in questi giorni hanno mangiato e dormito a Viterbo» con un «ampio è il coinvolgimento delle maestranze locali e della Tuscia nel progetto». Lo fa sapere la sindaca Frontini. Le riprese del film, che vede un cast con nomi del calibro di Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Johnny Depp e Gerard Butler, sono state effettuate nella giornata di mercoledì nel quartiere San Pellegrino. «Un'occasione preziosa per l'economia locale - ha rimarcato la prima cittadina soprattutto a novembre, uno dei periodi di più bassa stagione dell'anno».

La sindaca, prima del ciak, ha incontrato il regista del film, Julian Schnabel. «Ci ​​ha raccontato - rivela Frontini - quanto sia stato difficile individuare un set. Ci ha ringraziato per il supporto offerto dal Comune e da tutti gli uffici coinvolti nella gestione logistica di questa complessa produzione, che non tutti riescono a garantire. Anzi, è molto raro».

La sindaca coglie l'occasione per sottolineare che «gli sforzi per supportare le produzioni e promuovere Viterbo come location cinematografiche rientrano nel più ampio progetto di “Viterbo città del cinema”. Un'opportunità che non può essere lasciata sfuggire e che rappresenta un altro trampolino di lancio importante per il nostro territorio».