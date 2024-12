CIVITAVECCHIA – Colpo d’occhio ieri mattina a piazzale Guglielmotti. Davanti al Comune infatti è stata posizionata una scultura dal titolo “Il ventaglio della pace”, realizzata nel 2002 dallo scultore Fiorenzo Mascagna, lo stesso della fontana e della meridiana al Ghetto, che dovrà essere poi fissata ed illuminata. L’opera è stata recuperata in un cortile di via Antonio da Sangallo grazie al consigliere comunale Pasquale Marino. «Un recupero a costo zero per il Comune - ha spiegato Marino - ringrazio Pietro e Raffaele Cavallaro che hanno messo a disposizione i mezzi per il trasporto ed il posizionamento nella piazza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA