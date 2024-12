CIVITAVECCHIA – Il lungomare di Civitavecchia si prepara a cambiare volto. Sono partiti, infatti, una serie di interventi che andranno a modificare e a migliorare la Marina e piazzale degli Eroi.

Come annuncia sulla propria pagina social il sindaco Ernesto Tedesco si tratta di un «nuovo capitolo» per l’area in cui è stato avviato un importante progetto di rinnovamento.

IL PROGETTO PER PIAZZALE DEGLI EROI

«I lavori - spiega il primo cittadino -, che dureranno circa 90 giorni, vedranno la messa in opera di pavimentazione in sanpietrini nella fascia attualmente in asfalto davanti a Monumento dei Caduti e la sostituzione delle betonelle presenti su viale Garibaldi, lato PiT, con lastre di Travertino e Basalto. Il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio che sia non solo funzionale, ma anche accogliente e piacevole per tutti: dai residenti che frequentano quotidianamente la zona, ai turisti che ci visitano da ogni parte del mondo, fino ai commercianti che animano questa vivace area».

IL RESTYLING ALLA MARINA

Un intervento che fa il paio con la massiccia opera di restyling avviata con la rimozione della “barca” alla Marina, la scultura in cemento armato che occupava una buona porzione dell’area. Proprio alla Marina, infatti, è in corso la riqualificazione, seguita in prima persona dal vicesindaco Manuel Magliani, della piazza. Dove era posizionata la scultura adesso ci sarà la costruzione della pista da Pump track, le panchine e le pensiline ombreggianti. Più avanti, invece, saranno realizzate - su iniziativa del delegato allo sport Matteo Iacomelli - le strutture per allenarsi, una vera e propria palestra sul mare. Insomma una serie di belle novità per il “viale” di Civitavecchia.

