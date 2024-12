CERVETERI - Il Comune etrusco si dota di un nuovo sito istituzionale. La presentazione ufficiale questo pomeriggio alle 18 in sala Ruspoli in piazza Santa Maria. All'interno della nuova piattaforma (finanziata con i fondi del Pnrr) - come spiegato anche dal sindaco Gubetti - sono stati introdotti «numerosi servizi» tutti online. «Sarà un momento formativo per chi ha poca esperienza con la tecnologia - ha detto il primo cittadino - ma anche per avvicinare i più giovani e i nativi digitali alle istituzioni, spesso spaventati dalla lentezza e complessità della burocrazia, che stiamo cercando di snellire sempre di più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA