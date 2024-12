Il cibo, elemento essenziale per il nutrimento del corpo, è importante anche per alimentare la conoscenza di culture diverse dalla nostra quotidianità. E proprio un viaggio intorno al mondo che ha come filo conduttore la scoperta di cibi di altri Paesi è ciò che si propone l’iniziativa “International street food”. Un ritorno quello dei banchi di “cibo da strada”, come ambasciatore delle tipicità enogastronomiche di nazioni del nostro continente ma anche extraeuropee, che in precedenza aveva riscosso un grande successo. Per tre giorni, dal 25 ottobre fino al 27, via Marconi ospiterà gli stand per la somministrazione di cibo e bevande mentre in piazza dei Caduti e piazza della Repubblica troveranno spazio i banchi del mercato alimentare e non. Un itinerario che sarà declinato anche tramite lo street food delle regioni italiane, le tipicità locali e l’artigianato.

Con una delibera di giunta l’amministrazione Frontini ha dato il proprio assenso, oltre ad aver concesso il patrocinio, allo svolgimento della manifestazione nell’ottica dei fini perseguiti dal Comune, tra cui, come si legge nel documento rientra “quello di promuovere e attuare delle iniziative per favorire una ripresa della vita sociale e commerciale del centro storico puntando su un’offerta di qualità che si distingua da quella più standardizzata che caratterizza i centri commerciali presenti al di fuori delle mura”.

Un via libera motivato anche dal fatto che “l’iniziativa proposta vuole perseguire molteplici obiettivi, oggetto di particolare condivisione dell’amministrazione comunale, tra cui: essere un importante momento di scambio culturale, aggregazione sociale e promozione del territorio; promuovere la cultura del cibo internazionale e locale; permettere ai cittadini di Viterbo e della provincia di godere delle bellezze della propria città e del proprio territorio partecipando ad eventi culturali e di degustazione enogastronomica in ambientazioni di alto valore storico e di rilanciare pertanto l’attrattiva turistica della città di Viterbo”.

L’International street food aprirà i battenti, per la somministrazione e la vendita, dalle 18 alle 24 del 25 ottobre mentre nei giorni del 26 e del 27 gli stand saranno attivi dalle 10 alle 24.

Anche largo Marconi sarà interessato dalla manifestazione. Lo spazio dietro l’ex Banca d'Italia infatti sarà adibito, per un totale di 13 stalli, a parcheggio per il posizionamento dei veicoli frigo per la conservazione degli alimenti e per i mezzi degli operatori mercatali. Nel documento di giunta si puntualizza inoltre che “la deliberazione non comporta impegni finanziari a carico dell’ente” e di trasmettere comunicazione dell'iniziativa alla società Francigena affinché possa predisporre le opportune misure soprattutto per quanto concerne le linee del trasporto pubblico che transitano su via Marconi.