FIUMICINO - È in scadenza, il 31 ottobre 2023, la terza rata riguardante la Tari, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino.

I residenti del Comune di Fiumicino possono pagare la tassa sui rifiuti tramite PagoPA: un metodo di pagamento semplice, comodo e sicuro.

Si tratta di una grande opportunità che offre al cittadino/contribuente la possibilità di scegliere tra molteplici canali e strumenti di pagamento in base alle proprie abitudini.

In questo modo, il cittadino ha la completa visibilità dei costi del servizio in totale trasparenza. PagoPA, infatti, è un metodo di pagamento che aggiorna in automatico l’importo dovuto e assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento.

Il Comune ricorda che i bollettini che riportano le relative scadenzedella Tari sono stati inviati nel mese di giugno 2023 a tutti i cittadini residenti, in un’unica spedizione.

In caso di smarrimento o mancato recapito dei bollettini in questione, è possibile richiederne una copia scrivendo una mail a tari@fiumicinotributi.it. In alternativa basta andare sui siti istituzionali del Comune di Fiumicino o della Fiumicino Tributicercare il portale del contribuente e con lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) scaricare i modelli di pagamento.

Per tutte le informazioni chiamare i numeri: Servizio Tari: 06/65043253 – 06/65043210.