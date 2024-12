ALLUMIERE - "Il 2023 è stato un anno all insegna della sensibilizzazione e della collaborazione". Si apre così il bilancio che la delegata alle Pari Opportunità e alla Sentieristica di Allumiere, Alessia Brancaleoni, ha tracciato al termine del 2023. "Per quanto riguarda la mia delega sulle Pari Opportunità, infatti sia l'8 marzo che il 25 novembre sono state giornate realizzate in stretta collaborazione con il movimento SNOQ, per mantenere sempre accesa l'attenzione di tutti su temi di grande importanza sociale".

La Delegata Alessia Brancaleoni ricorda poi che: "In stretta collaborazione con il Cammino dell' Allume 2.0 e la Cooperativa Alfa abbiamo dato vita alla "Giornata della Solidarietà", che si svolge nel mese dedicato ai "Festeggiamenti della Madonna delle Grazie". L'obiettivo mio e di noi amministratori, di ogni attività commerciale, dei volontari e delle associazioni è di essere vicini anche alle realtà più svantaggiate". Un'altra manifestazione è starà "Emozioni in Rosa" ad ottobre: "È una giornata sempre ricca di emozioni e di grande solidarietà tra le donne e le associazioni coinvolte per realizzare insieme questa giornata volta alla prevenzione e alla cura del tumore alla mammella". La delegata Alessia Brancaleoni esprime soddisfazione anche per quanto riguarda invece la sua delega alla Sentieristica: "Sono molto entusiasta di far parte e di veder realizzato nell'anno che verrà questo meraviglioso progetto sulla Segnaletica dei Sentieri. Con la stretta collaborazione dell' assessore all'Ambiente Carlo Cammilletti, al CAI, al Cammino dell'Allume 2.0 e all'Università Agraria di Allumiere abbiamo realizzato il "Cammino dei Minatori", il quale si articola in tre diversi anelli interconnessi tra loro, percorribile sia singolarmente che in un unico anello lungo 33 km. A breve verranno installati pannelli fuori e dentro il paese. Ad Aprile ci sarà la seconda edizione di "Sentieri Fioriti", quest'anno avrà delle piccole novità, ma sarà una giornata che ha al centro il nostro territorio". Tutto queste attività riguardano le sue deleghe, ma Alessia Brancaleoni è una donna e una amministratrice piena di iniziative, di empatia, di spirito di collaborazione e tanta voglia di fare e quindi, durante l'anno ha condiviso ed è stata in stretta collaborazione con ogni amministratore. "Ho messo a disposizione il mio tempo - conclude la delegata Alessia Brancaleoni - perché il lavoro di squadra è la carta vincente per poter arrivare lontano".