CIVITAVECCHIA – Un piano d’intervento strutturale, per rendere regolare la fondamentale opera di manutenzione di fossi canali e torrenti del territorio: questo l’obiettivo raggiunto con l’Accordo quadro per la pulizia dei corsi d’acqua, approvato dalla giunta Tedesco.

Come spiega l’Assessore proponente, il Vicesindaco Manuel Magliani, con questo provvedimento “l’Amministrazione comunale investe su un accordo quadro triennale per la tutela e messa in sicurezza dell’assetto idrogeologico della città. L’atto rappresenta un passo importante e concreto in direzione della sicurezza del territorio, come dimostra lo stanziamento deciso, superiore agli anni passati in quanto consentirà di avere maggiori interventi, una pulizia più efficace e duratura nel tempo e una struttura a disposizione del Comune anche per richieste di natura emergenziale. Non solo: l’accordo triennale porta con sé anche una semplificazione delle procedure, che soppianta le lunghe e a volte logoranti attività amministrative annuali che venivano svolte per questo tipo di servizio, ancora nei mesi scorsi. I primi lavori partiranno a breve in tempo utile per fronteggiare la stagione delle piogge e inaugurare invece la stagione della prevenzione”.