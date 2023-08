FABRICA DI ROMA - Un guasto idrico ha creato in questi giorni problemi a Fabrica di Roma dove non sono mancate polemiche. Il sindaco, Claudio Ricci, però sbotta dicendo di provare rammarico e rabbia “per la facilità con cui un legittimo disagio per una seppur relativa prolungata mancanza d’acqua, sia riuscito a diventare, a volte, un veicolo di saccenza, scherno, critica pressappochista, livido rancore, volgarità. Ho invece cambiato idea, perché ho passato tutta la mattina fianco a fianco (devo dire a volte anche intralciandone il lavoro e me ne scuso), delle persone che si sono prodigate, hanno sudato per risolvere un problema che nonostante gli sforzi di ieri sera (mercoledì ndr), si era dimostrato oggettivamente irrisolvibile. Lo dico con spassionata franchezza, è solo per il rispetto, che è dovuto a chi si è sporcato le mani e non si è risparmiato nel lavoro a beneficio della comunità, che dico ad alcuni: prima di scrivere e magari anche azzardare improbabili paragoni con chi veramente vive in situazioni di emergenza, pensateci qualche minuto di più; credetemi, non costa poi così molto».