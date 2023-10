Il Giubileo 2025 è una delle grandi sfide che l'amministrazione Frontini ha sempre dichiarato di voler affrontare di petto nell'ottica di promuovere Viterbo come destinazione turistica. E quale migliore occasione dell'evento giubilare che richiama milioni di persone a Roma? Viterbo ha le carte in regola per attrarre sia un turismo culturale, con il patrimonio storico-monumentale che può vantare, ma anche un turismo di tipo religioso vista la storia della città dei Papi. In attesa della prima seduta della commissione regionale per il Giubileo che, su proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Daniele Sabatini, si terrà proprio a Viterbo sono iniziati intanto gli incontri a Roma per fare il punto sui fondi erogati alle amministrazioni comunali. E una delegazione del Comune di Viterbo giovedì ha partecipato all'incontro con la commissione Giubileo che si è tenuta nella sala della Protomoteca di Palazzo Senatorio, sede del Comune di Roma. Presenti l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris, il dirigente del settore Massimo Gai, l'architetto Rita Barone e la dottoressa Luisa Crescini che hanno relazionato sullo stato di avanzamento dei progetti e verificato la congruità e l'allineamento con il cronoprogramma previsto. «Il nostro Comune - ha dichiarato l'assessore Floris - è assegnatario del finanziamento più importante tra quelli delle amministrazioni presenti alla riunione. Si tratta di quello relativo al progetto della nuova viabilità Santa Barbara-Santa Lucia». Floris ha inoltre tenuto a sottolineare che il Comune di Viterbo «è tra i pochi in linea con le tempistiche» dichiarando poi che «si procede verso la stesura dei progetti esecutivi». All'incontro romano hanno partecipato i rappresentanti di circa 40 Comuni beneficiari dei contributi.