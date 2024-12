“Giocavamo pe’ strada”, tutto pronto per la seconda edizione a Valle Faul.

Con due grandi novità: una mongolfiera vera e una medaglia di bronzo originale delle ultime Olimpiadi di Parigi.

Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Viterbo, è stata presentata la seconda edizione di “Giocavamo pe’ strada”, la kermesse dedicata allo sport e alla riscoperta del gioco all’aria aperta com’era una volta. Erano presenti la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, l’assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne, il generale di divisione Andrea Di Stasio, comandante della Scuola sottufficiali dell’Esercito, il colonnello Gianluca Spina, comandante della Scuola marescialli dell’aeronautica militare di Viterbo, Simone Bonolo, vicepresidente Centro nazionale sportivo Libertas, Elisabetta Tesei di Decathlon;, Alessandra Cagetti di RE/MAX Key House, Fabio Caso del Centro CarRent e Roberto Valeri di Fc Viterbo.

La manifestazione si svolgerà sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e avrà esperti di varie discipline sportive per testate e provare i principali sport.

«Ci sarà la possibilità di provare una vera mongolfiera fino a 10 metri di altezza, tempo permettendo – ha detto l’assessore Aronne - L’evento ripropone un modo per tornare a riunirsi come una volta, come siamo cresciuti, appunto giocando per strada. Insieme ai momenti sportivi ci saranno anche due stand di Esercito e Aeronautica, partner della seconda edizione. Oltre a un torneo di basket a tre con Remax si potrà toccare una vera medaglia olimpica di Parigi, di bronzo: stiamo lavorando per arrivare a questo obiettivo».

Il vicepresidente della Libertas Simone Bonolo ha chiarito che «meteo permettendo questa seconda edizione di Giocavamo pe’ strada sarà più strutturata. Nella mattina ci saranno attività libere e conviviali dedicate soprattutto ai ragazzi, mentre nel pomeriggio eventi organizzati e ben inquadrati. Uniremo lo sport all’ambiente e alla conoscenza accurata di ciò che verrà proposto».

La sindaca Frontini ha detto che «Giocavamo pe’ strada è un’iniziativa che punta alla condivisione e alla promozione dello sport. Il successo dello scorso anno ci ha spinto a replicare con tante novità. Siamo certi che ciò rilancerà ancora di più la voglia di stare insieme all’aria aperta. Grazie a tutti i nostri partner».

La seconda edizione di “Giocavamo pe’ strada”, quindi, si preannuncia molto intensa e, lo sport, la socialità e il benessere fisico, la faranno da padroni.