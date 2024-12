CIVITAVECCHIA – È rientrata, almeno per il momento, la situazione emergenziale alla Frasca, denunciata nei giorni scorsi dal Forum Ambientalista e dalla Lipu, e legata alla presenza di vere e proprie discariche, con rifiuti abbandonati fuori i cassonetti.

«Ci siamo immediatamente attivati, considerando la situazione, e grazie anche al supporto dell'Autorità di sistema portuale l'emergenza, già nella giornata di martedì, è rientrata ed i rifiuti rimossi» ha sottolineato il neo assessore all’Ambiente Stefano Giannini ringraziando il presidente dell'Authority Pino Musolino.

Un primo passo, quello della pulizia e dello svuotamento dei cassonetti, c he dovrà essere seguito da un intervento ancora più concreto, da programmare per una gestione migliore ed una riqualificazione totale dell’area.

«La Frasca ed il suo futuro rientrano sicuramente tra le nostre priorità. Risulta evidente - ha infatti spiegato ancora Giannini - che la Frasca necessiti di un piano di tutela a lungo termine e che questo piano parta dall'attuazione dell'istituzione del monumento naturale». Perché, come ha ribadito l’assessore, al momento mancano ancora le giuste attenzioni per il Monumento Naturale. «Sarà dunque priorità per questa Amministrazione salvaguardare e valorizzare l'area, rendendola fruibile in totale sicurezza - ha concluso Giannini - nei prossimi giorni incontreremo Città metropolitana per fare un punto sul progetto: perché la valorizzazione dell’area passa dal dare seguito al progetto di riqualificazione, area archeologica compresa».

