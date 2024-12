CIVITAVECCHIA – Nella notte tra domani e venerdì la ditta incaricata Biochim’s procederà ad effettuare interventi urgenti di disinfestazione delle alberature di Olmi interessati da massiccia presenza di insetti genere Galerucella a via Leonardo, via Principe Umberto, via Francesco Crispi e via Cialdi. In via del tutto precauzionale si consiglia di tenere le finestre dei piani più bassi chiuse e custodire gli animali all’interno delle abitazioni. Presso gli uffici sarà possibile visionare le schede tecniche relative ai prodotti utilizzati, certificati dalla ditta a bassissimo impatto ambientale.