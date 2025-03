CIVITAVECCHIA – «Nessun parcheggio a pagamento all’ospedale». Lo ha assicurato il delegato alla Polizia locale Flavio Fustaino, in merito alle prossime novità sulla sosta, che vedranno ad esempio arrivare i parcheggi a pagamento, non senza polemiche, fuori il Palazzo di Giustizia, su via Gaspare Pecorelli.

«Abbiamo difeso e continueremo a difendere la gratuità della sosta per chi deve accedere alle cure - ha sottolineato il consigliere comunale del M5S - l’ amministrazione precedente voleva far pagare il parcheggio, ma noi abbiamo eliminato questa misura ingiusta. Ogni area della città ha esigenze diverse, e la nostra politica sulla sosta tiene conto di questo. Chi va in ospedale ha bisogno di cure, non di nuove spese. Per noi la salute dei cittadini viene prima di tutto, ed è per questo che i parcheggi dell’ospedale resteranno gratuiti».

Intanto giovedì pomeriggio, in apertura di consiglio comunale, convocato per le 15, sarà discussa la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Luca Grossi avente come oggetto “Agevolazioni ed esenzioni per il personale del Tribunale e della Procura a seguito della possibile introduzione della sosta a pagamento nel parcheggio del Tribunale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA