La sindaca Chiara Frontini ha partecipato al Seatrade Cruise Global di Miami, la principale fiera internazionale dedicata al settore crocieristico in corso in questi giorni. L’obiettivo della missione è stato promuovere Viterbo come destinazione turistica di eccellenza e rafforzare le collaborazioni con gli operatori del settore.

Durante l’evento, la sindaca Frontini ha incontrato il console generale d’Italia a Miami, Michele Mistò, e diversi operatori del settore con i quali si è confrontata su opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Viterbo nel mercato statunitense e non solo.

La partecipazione al Seatrade è stata resa possibile grazie alla collaborazione con John Portelli, general manager di Roma Cruise Terminal, che ha facilitato la presenza di Viterbo in occasione del prestigioso contesto internazionale.

«Ringrazio il direttore generale Portelli per l’opportunità concessa alla nostra città di presentarsi su un palcoscenico così importante - ha affermato con gratitudine la sindaca Frontini - Questa esperienza ci ha permesso di proporre Viterbo come meta ideale per i crocieristi in cerca di storia, cultura e benessere, in particolare per i periodi pre e post crociere, in linea con l’obiettivo di aumentare la permanenza media in città. A valle del Seatrade di Amburgo, abbiamo pianificato anche un fam trip nel mese di settembre, un viaggio per promuovere e fornire ulteriori dettagli e spunti sul nostro territorio e facilitare gli incontri con gli operatori locali».

L’amministrazione comunale ha proposto una serie di itinerari turistici di media e lunga durata, oltre a escursioni giornaliere, con l’obiettivo di aumentare la permanenza media dei visitatori e qualificare l’offerta turistica locale. In particolare, si punta ad attrarre i flussi di turisti che soggiornano nelle settimane precedenti o successive alle crociere.

«La missione a Miami - ha concluso Frontini - rappresenta un passo significativo nella strategia dell’amministrazione per posizionare Viterbo tra le destinazioni turistiche di rilievo nel panorama internazionale».

All’inaugurazione dell’importante fiera internazionale del settore crocieristico, oltre la sindaca Chiara Frontini, anche il deputato e presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera Mauro Rotelli, il commissario straordinario dell’Adsp Pino Musolino e lo stesso general manager di Roma Cruise Terminal John Portelli.