CIVITAVECCHIA – Dopo anni di attese e passaggi burocratici, arriva finalmente il via libera definitivo alla riqualificazione della Frasca. La Città Metropolitana ha dato l'ok alla riqualificazione, sbloccando l'iter del progetto da quasi 4 milioni di euro, finanziato dall'Autorità di Sistema Portuale nell'ambito delle compensazioni ambientali. Un traguardo atteso, che segna un passaggio importante per la valorizzazione dell’area naturalistica e archeologica. Con questa approvazione, di fatto, si avvia alla fase conclusiva il percorso amministrativo legato al progetto: adesso la variante urbanistica dovrà essere approvata in Consiglio comunale. A quel punto l'Authority potrà procedere con l'affidamento dei lavori. L’auspicio dell’amministrazione comunale è di poter chiudere questo passaggio entro il mese di maggio.

Il progetto prevede la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico della Frasca, con il recupero di tre siti archeologici di grande valore: Cappelletto, Columna e Torre Bertalda. Oltre alla conservazione delle aree, sono previsti interventi per migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica del parco, con la creazione di percorsi attrezzati e aree dedicate alla sosta e all'osservazione del paesaggio.

L'iter di approvazione del progetto ha subito diversi rallentamenti, l'ultimo dei quali legato alla richiesta di aggiornamento della documentazione da parte della Città Metropolitana. Un ostacolo superato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che, evitando di ripartire da zero, ha individuato insieme a Città metropolitana e aggiornato solo i pareri necessari, ottenendo lo scorso gennaio anche il placet della Soprintendenza, l’ultimo rimasto in sospeso.

Ora, con il passaggio in consiglio comunale e l’imminente avvio delle procedure di gara, il progetto si avvia finalmente alla fase esecutiva.

