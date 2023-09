CIVITAVECCHIA – Arrivare entro Natale all’approvazione definitiva, garantendo così il via libera ai lavori di riqualificazione dell’area della Frasca, grazie ai circa 4 milioni di euro di contributo messo a disposizione dall’Autorità di sistema portuale per delle vecchie prescrizioni. È questo l’obiettivo che si è posto il presidente della Commissione per la pianificazione edilizia Pasquale Marino, al termine della doppia seduta - la prima lunedì mattina e l’altra ieri - per discutere l’atto legato al progetto di restyling atteso da anni. Non c’è stato neanche bisogno di convocare in audizione, come inizialmente previsto, i tecnici dell’Authority, l’architetto Enza Evangelista, l’Arsial o il Comune di Tarquinia. Dopo una riunione di maggioranza, infatti, per sondare quello che è l’interesse del Pincio sul progetto, il presidente Marino ha convocato queste due sedute chiudendole con l’unanimità del presenti, andando quindi ad accelerare l’iter per arrivare, nel più breve tempo possibile, a chiudere «un procedimento che risale ormai al 2015 - ha spiegato - sono molto soddisfatto, abbiamo discusso ed esaminato nel dettaglio il progetto, licenziandolo positivamente e inviandolo alla commissione capigruppo per portarlo, a stretto giro, in Consiglio comunale».

L’iter prevede, dopo il passaggio alla Pucci, l’invio della delibera all’Area metropolitana «che ci ha già sollecitati due volte - ha aggiunto il consigliere della Lega - perché si tratta comunque di una variante, e poi ritorna in consiglio.

Nel frattempo, attraverso un emendamento, chiederemo agli uffici uno studio approfondito legato alla viabilità esterna all’area oggetto di restyling, con traverse di inserimento verso il mare».

Resta da affrontare poi l’aspetto legato alla gestione futura dell’area, come sollecitato a più riprese dall’assessore Dimitri Vitali. «Si tratta di una questione - ha concluso Marino - che andrà discussa una volta chiuso l’iter di approvazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA