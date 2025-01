CIVITAVECCHIA – Un passo in avanti decisivo ed importante per la ripartenza dell’iter di valorizzazione della Frasca.

Il 9 gennaio scorso, infatti, è arrivato a Palazzo del Pincio il parere favorevole della Sovrintendenza, richiesto nell’ambito degli aggiornamenti della documentazione necessari dopo lo stop da parte della Città metropolitana arrivato a gennaio dello scorso anno. Come si ricorderà, infatti, era arrivato un preavviso di diniego citando l’obsolescenza dei documenti accumulati nel corso degli anni per la procedura di variante urbanistica. A quel punto la neo amministrazione comunale, con gli assessori all’Ambiente Stefano Giannini e all’Urbanistica Enzo D’Antò, avevano trovato una soluzione per evitare di iniziare da capo tutta la procedura individuando solo quei pareri che andranno aggiornati, chiedendo agli enti interessati la conferma del precedente parere. Con l’ok della Soprintendenza, ultimo parere atteso, si può dire concluso questo iter; adesso bisognerà passare gli atti a Città metropolitana per poi passare all’Autorità di sistema portuale che potrà così, finalmente, dare il via al bando per la realizzazione del progetto da oltre 4 milioni di euro per la riqualificazione e valorizzazione della Frasca.

