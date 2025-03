Nove nuovi autobus di linea urbani di ultima generazione con adeguamenti ad hoc per i diversamente abili e realizzati secondo gli standard europei della mobilità sostenibile. Sono i nuovi mezzi della società dei trasporti pubblici di Viterbo, Francigena, presentati ieri mattina in largo San Paolo alla presenza della sindaca di Viterbo Chiara Frontini, dell’assessore alle economie e risorse finanziarie e società partecipate Elena Angiani e dell’amministratrice unica di Francigena Srl Elisabetta Ferrari. «Il nuovo parco autobus - come ha spiegato l’assessore Angiani – sono di ultima generazione e hanno vari optional come punti usb per i telefonini, telecamere di bordo, sicurezza interna e una pedana per il sollevamento delle carrozzine. Anche la pavimentazione è ignifuga e a prova di sicurezza». Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’amministratrice di Francigena Elisabetta Ferrari. «Sono tutti autobus che vanno a metano – ha detto Ferrari – e rispettano i principi della transizione ecologica. Abbiamo voluto offrire un servizio confortevole a bordo rispettando l’ambiente e basandoci sulle nuove tecnologie in materia». La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha ricordato l’impegno per «l’investimento sulla società partecipata Francigena per il suo risanamento. Quello di oggi (ieri, ndr) è un altro tassello per i servizi ai cittadini. Con questi 9 nuovi autobus arriviamo a quota 22 nuovi mezzi di Francigena che hanno le caratteristiche per il rispetto della mobilità sostenibile». La Società Francigena srl, che è stata oggetto di vari interventi e analisi in consiglio comunale, attualmente gestisce 13 linee urbane a Viterbo e nelle frazioni con una rete pari a oltre 189 chilometri e permette un totale di 936 mila chilometri di percorrenza degli autobus ogni anno: quasi 3 volte le distanza terra-luna.