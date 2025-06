«La sindaca Chiara Frontini, in qualità di rappresentante legale del socio unico della Francigena srl, ha recentemente approvato il bilancio d’esercizio 2024.

Si tratta di un bilancio che restituisce l’immagine di una società che, presa sull’orlo del fallimento nel 2022, oggi ha ritrovato una solidità economica e può permettersi importanti investimenti aziendali per migliorare e integrare i servizi offerti ai cittadini. Investimenti quali l’apertura della terza farmacia comunale al Riello e i lavori di ammodernamento del sistema di accesso e pagamento al parcheggio del Sacrario».

A comunicarlo è l’assessore alle economie e risorse finanziarie e alle società partecipate Elena Angiani, che si addentra nel dettaglio e spiega: «Per il terzo anno consecutivo si riscontra un utile d’esercizio: per il 2024 pari a 154 mila euro, che verranno impiegati in gran parte per ripianare interamente le perdite economiche degli anni pregressi, fino al 2021.

Questo importante risultato ha anche un risvolto positivo sul bilancio comunale, in quanto consente di liberare oltre 360 mila euro dal fondo per la copertura delle società partecipate, soldi che tornano nella disponibilità dell’ente per spese correnti.

Proprio con le farmacie comunali, che sono state spesso oggetto di critiche e attacchi politici – aggiunge l’assessore - si riscontrano risultati importanti sia dal punto di vista economico che da quello delle prestazioni offerte all’utenza: tutte e tre sono state infatti ammesse al progetto regionale delle farmacie di servizi, potendo così agire da veri e propri presidi sanitari.

Altri investimenti importanti sono stati fatti sul rinnovo della flotta degli autobus per il trasporto pubblico locale – prosegue Angiani -: con il contributo del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile sono state assegnate le forniture di 8 autobus a gasolio, 12 a metano e 4 minibus elettrici, alcuni dei quali già consegnati e messi in strada. Rinnovare e aumentare il numero dei mezzi disponibili significa ampliare e migliorare le linee e ridurre i disagi per i cittadini, diminuendo nel contempo i costi di manutenzione e di consumo dei carburanti».

L’assessore si addentra anche nel servizio di trasporto scolastico e spiega: «Importanti anche gli investimenti realizzati con fondi di bilancio comunale sulla flotta degli scuolabus.

Nel 2024 Francigena ha gestito per conto del Comune la gara per l’acquisto di 9 nuovi scuolabus che andranno a sostituire quelli vetusti. Il servizio di trasporto scolastico è risultato molto apprezzato dalle famiglie; la customer satisfaction ha confermato una soddisfazione del 90% con un particolare gradimento per la puntualità e per la presenza dell’assistente a bordo su ciascun mezzo.

Per quanto riguarda il settore delle aree di sosta a pagamento, nel 2024 si è registrato un utile netto di 68 mila euro, oltre ai 333 mila euro (nel 2023 erano stati meno della metà) che la società riconosce al Comune in virtù di quanto previsto dal contratto di servizio.

I proventi dai parcheggi a pagamento, uniti a quelli dei canoni dei servizi farmacie e trasporto scolastico, per il 2024 portano nelle casse del Comune 374 mila euro.

Si tratta dunque di un anno di crescita importante per una società che sembrava destinata alla liquidazione – conclude l’assessore Angiani - e che invece conta oggi 92 dipendenti e una struttura aziendale in grado di gestire al meglio servizi essenziali per i cittadini risultando anche una fonte di entrate economiche per il Comune, a dimostrazione di come una società pubblica, se ben gestita, sia una grande ricchezza per la comunità».

«Una società pubblica in attivo significa garanzia dei posti di lavoro esistenti e creazione di nuovi, servizi e guadagni che il Comune può reinvestire per la collettività – aggiunge la sindaca Chiara Frontini -. Quando abbiamo deciso il risanamento di Francigena srl, in pochi ci credevano: invece non solo abbiamo salvato 92 famiglie e creato nuovi posti di lavoro, ma oggi è Francigena srl a portare soldi nelle casse comunali.

Da peso a risorsa, dai debiti ai guadagni: un risultato davvero straordinario che ci permette di pensare ad ancora più investimenti e più assunzioni per il futuro».