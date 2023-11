CIVITAVECCHIA – «Per quanto mi riguarda non è in atto alcuno scontro con l’Authority, tanto meno un “braccio di ferro” con il Presidente».

Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che interviene in merito alla vicenda relativa al passaggio dell’area di Fiumaretta dal Pincio all’Adsp.

«Si sta affrontando – prosegue il primo cittadino – una questione di carattere tecnico che è già stata portata all’attenzione del Ministero alla fine di settembre e che sarà oggetto di un prossimo incontro in quella sede nei prossimi giorni. Dallo stesso Ministero, peraltro, mi fanno sapere che le procedure per il finanziamento sono state attivate. La volontà è solo quella di portare a termine un progetto importante per la città ed in tal senso si sta lavorando».

