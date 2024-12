CIVITAVECCHIA – Dopo la conferma del Governo dei 35 milioni di euro e l’acquisto dell’area ex Italcementi, il Comune procede sulla strada tracciata dall’accordo procedimentale firmato a gennaio insieme a Ministero delle Infrastrutture e trasporti e all’Autorità di sistema portuale.

Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione ha proceduto ad affidare l’incarico per l’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale a Fiumaretta.

Ad ottobre infatti Città metropolitana aveva evidenziato la necessità di avviare questo tipo di attività per verificare la situazione ambientale all’interno dell’area dell’ex centrale, uno dei pilastri dell’accordo, che dovrà essere riqualificata e trasformata in una piattaforma logistico alimentare, e oggetto di futuro acquisto da parte dell’Authority. Si tratta di un affidamento di circa 70mila euro, in vista poi della futura bonifica del sito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA