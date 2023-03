Amministrazione

Fiumaretta, Luciani: "No al progetto commerciale"

Il presidente Confcommercio Civitavecchia: "La nostra non è una posizione conservatrice, vogliamo invece rendere più competitivo il sistema di accoglienza". L'associazione insorge e chiama in causa l’amministrazione comunale: contrari a un polo di convergenza, favorevoli invece a un progetto in grado di abbattere le barriere tra porto e città