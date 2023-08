CIVITAVECCHIA – Ferragosto si avvicina e la Polizia locale si sta già organizzando sotto il profilo della viabilità stradale. Per salvaguardare la pubblica incolumità e favorire la circolazione stradale la sera del 15 agosto in occasione dello spettacolo pirotecnico, è stata firmata un’ordinanza di modifica temporanea della viabilità.

Dalle ore 15 alle 24 di Ferragosto e comunque fino a cessate esigenze del giorno successivo, sarà vietato parcheggiare a viale Garibaldi in entrambi i lati del tratto compreso tra largo Plebiscito e largo Galli, inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno;

sosta vietata a largo Milite Ignoto, che sarà destinato ai veicoli di soccorso, emergenza, polizia e di protezione civile;

vietato parcheggiare in via Santa Fermina, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi;

Non sarà possibile parcheggiare in via Battisti, lato monte, nel tratto compreso tra via Toti e via Cialdi. L’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli prevede la rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione dei mezzi autorizzati e a supporto della manifestazione. Nella stessa ordinanza è contemplata l’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare) sulla direttrice: via Castronovo o via delle Quattro Porte, viale della Vittoria, viale Garibaldi (tratto compreso tra largo Galli e via Santa Fermina), via Santa Fermina (tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi) e via Crispi.

