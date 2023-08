CIVITAVECCHIA – Dal quartiere Faro fino alla zona Uliveto il degrado regna sovrano. Un quartiere particolarmente popoloso che nelle ultime settimane appare abbandonato a se stesso, tra erbacce e marciapiedi dissestati fare una passeggiata è qualcosa di impensabile. Partendo dalla zona più alta del quartiere, quella più residenziale, per scendere a piedi fino ai negozi più vicini o alla fermata dell’autobus - visto l’alto numero di anziani residenti - bisogna fare particolare attenzione a erbacce e marciapiedi dissestati che sembrano essere stati colpiti da qualche esposizione. Scendendo poi verso la frequentata scuola Don Milani la situazione non cambia, tralasciando il problema viabilità che tornerà a riproporsi come ogni anno all’uscita degli alunni e che puntualmente viene ignorato, anche lì marciapiedi devastati ed erbacce. Scendendo poi su viale Nenni la situazione migliora ma non troppo fino ad arrivare alla zona della caserma Piave che, probabilmente, è quella messa peggio con i soliti marciapiedi post bombardamento ed erbacce a non finire. Per non parlare poi del parcheggione dove la segnaletica sbiadita mostra quella che un tempo era un’area di sosta ben pensata, il tutto condito da radici che spaccano l’asfalto dissestato e incuria generale e spostandosi verso il parco dell’Uliveto la situazione è simile.

