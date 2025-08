Con l’assestamento di bilancio la Regione stanzia 3 milioni di euro per la ricostruzione dei laboratori della facoltà di Agraria distrutti a giugno in un incendio.

«Il consiglio regionale del Lazio ha infatti approvato un emendamento proposto da noi - spiegano i consiglieri FdI, Daniele Sabatini e Giulio Zelli - e collegato alla manovra finanziaria legata all’assestamento delle previsioni di bilancio 2025/2027 approvata nelle ultime ore, che destina 3 milioni di euro all’Unitus per affrontare i necessari interventi». I due esponenti meloniani spiegano che «l’emendamento nasce dal confronto costante con il rettore uscente Stefano Ubertini che ringraziamo per la collaborazione fornita nella ricognizione dei danni e nell’individuazione della corretta entità degli importi necessari per contribuire alla ripartenza».

Per Sabatini e Zelli si tratta di un grande segnale di vicinanza alla città di Viterbo e all’ateneo, fiore all’occhiello della Tuscia nel mondo, e polo d’eccellenza nel comparto scientifico e culturale a livello nazionale ed internazionale». Sabatini e Zelli riconoscono l’impegno messo in campo dal presidente della Regione Rocca, dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini e da tutta la giunta regionale già nelle ore immediatamente successive al disastroso evento e per le costanti interlocuzioni mantenute con il Rettore e la dirigenza dell’Unitus «per definire le più efficaci misure di sostegno. Impegno oggi concretizzato con la messa a terra di questo finanziamento».

«L’Unitus - concludono i due consiglieri regionali - sarà così pronta ad affrontare le importanti sfide che l’attendono sotto la guida della nuova rettrice Tiziana Laureti, con l’obiettivo di conseguire nuovi e ambiziosi traguardi all’insegna della massima efficienza nel campo della ricerca e dell’innovazione».